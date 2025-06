Lula diz que franceses investirão R$ 100 bilhões no Brasil até 2030

França — O presidente Lula anunciou neste sábado (7/6), em Paris, que um grupo de empresários franceses de diferentes áreas planeja investir R$ 100 bilhões no Brasil até 2030.

Durante coletiva de imprensa, o petista disse que sempre é questionado sobre o valor gasto em viagens internacionais, mas que o governo está voltando a levar investimentos para o Brasil.

Lula em coletiva de imprensa para jornalistas em Paris

Lula em coletiva de imprensa para jornalistas em Paris

Lula em evento em Paris, na França

Lula em Paris

O petista também contou ter cobrado ao presidente da França, Emmanuel Macron, que o país europeu aumente o fluxo comercial com o Brasil.

“É uma vergonha que um país do tamanho do Brasil, oitava economia do mundo, e um país do tamanho da França, que é a quinta ou a sexta, só tenha fluxo de US$ 9 bilhões. É pouco. Nós temos com o Vietnã, que é muito mais recente a nossa relação, 13 bilhões de dólares de fluxo comercial. Então, eu fiquei muito feliz que esses 15 empresários franceses pediram a reunião comigo. O Brasil precisa se colocar como um país grande. A gente não é menor do que ninguém”, disse o petista.