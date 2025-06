Lula diz que vai participar de reunião do G7 “antes que EUA anexem Canadá”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quinta-feira (7) que vai participar da reunião do G7, que acontecerá ainda em junho deste ano.

Durante a fala em que confirmou a ida ao encontro, o petista ainda criticou o desejo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de anexar o Canadá.

“Vou participar do G7 antes que os EUA anexem o Canadá como estado americano. Aproveitar esse pouco tempo de respiro que o Canadá tem como soberano”, alegou Lula.

O presidente brasileiro afirmou que Trump tem o direito de “fazer o que ele quiser dentro da área do país dele”, mas que “querer tomar a Groenlândia, querer tomar o Canal do Panamá e ainda querer taxar todos os países como se ele fosse dono do comércio mundial… aí já é demais”.