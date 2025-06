Lula promete ligar pessoalmente para Trump em um cenário; saiba qual

França — O presidente Lula afirmou neste sábado (7/6), em Paris, que poderá ligar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa da COP30, conferência da Onu que ocorrerá em Belém (PA), em novembro.

Em coletiva de imprensa, o chefe do Palácio do Planalto afirmou que, se Trump não confirmar presença com antecedência no evento, o petista telefonará pessoalmente para o presidente americano.

Um dia antes, na sexta-feira (6/6), Lula tinha mandado recado para Trump em discurso de encerramento durante um fórum com empresários brasileiros e franceses em Paris.

Lula, como noticiou a coluna, afirmou que “o mundo não quer xerife” e que “ninguém imponha uma taxação desordenada para quebrar a harmonia da economia”.

“Um acordo (entre Mercosul e União Europeia) que é uma demonstração para quem está tentando derrotar o multilateralismo, para quem está tentando voltar com o protecionismo, de que o mundo não quer xerife. O mundo não tem dono. Cada país é soberano e, de acordo com a sua soberania, faz aquilo que quiser, sem que alguém de outro país dê palpite ou imponha taxação de forma desordenada para quebrar a harmonia de uma economia que vinha funcionando bem”, disse Lula, sem citar Trump nominalmente.

O mandatário brasileiro só citou o presidente americano no final de sua fala no fórum, quando afirmou que o chefe da Casa Branca não será o “presidente de uma governança global”.