Lula: Putin disse que Boris Jhonson “atrapalhou” conversa com Ucrânia

França — O presidente Lula disse, neste sábado (7/6), ter recebido uma informação de que o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson teria “atrapalhado” as negociações entre Rússia e Ucrânia pelo fim da guerra.

Durante uma coletiva de imprensa em seu útimo dia em Paris, Lula declarou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, lhe disse que Boris Johnson atrapalhou uma conversa entre russos e ucranianos.

“É só fazer cálculo, a gente vai perceber que a guerra está chegando ao fim, tem um limite. Eu queria que o Putin fosse à mesa de negociação. O Putin, para mim, disse o seguinte: ‘olha, eu vou aceitar o cessar-fogo por 30 dias, mesmo sabendo que o Zelensky quer se armar, eu vou aceitar’. Se ele topar começar a discutir o acordo, com base na discussão que tivemos em março de 2022. Existia uma conversa na mesa e, segundo ele, quem atrapalhou foi o Boris Johnson, (ex) primeiro-ministro do Reino Unido. Eu não sei se é verdade ou não. Ele me disse isso”, disse o petista, sem dar mais detalhes.