“lutar-por-todos”,-declara-hugo-gross-ao-ser-reeleito-no-sated-rj

Hugo Gross segue como presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ). O ator e diretor foi reeleito com expressivos 99% dos votos válidos.

Em um bate-papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira, ele destacou a importância do trabalho coletivo: “Agradeço a todos os diretores efetivos, diretores auxiliares e a toda a equipe que, junto comigo, faz com que o Sated permaneça forte”, declarou.

Segundo ele, o foco continua sendo a luta por melhorias reais para os profissionais da cultura, incluindo não apenas atores e atrizes, mas também técnicos, artistas circenses e todos os trabalhadores do setor.

Consciência sindical

O presidente da instituição também ressaltou a necessidade de fortalecer a consciência sindical: “Muitos artistas, depois que tiram seu DRT, esquecem do sindicato e só lembram quando precisam. É fundamental lembrar que o Sated existe para proteger e lutar por todos”, comentou.

Além disso, Hugo Gross reafirmou o compromisso de manter e fortalecer a respeitabilidade do registro profissional, valorizando cada vez mais a classe artística e garantindo que os direitos e a dignidade dos trabalhadores da cultura sejam preservados.

Com novos desafios pela frente, o presidente contou que a gestão segue firme em seu propósito de representar com ética, seriedade e respeito os interesses da categoria e promover avanços concretos para o setor artístico-cultural.