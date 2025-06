Luto no forró: morre cantora cearense, aos 36 anos após luta contra o câncer

A cantora de forró Faby Bezerra, de 36 anos, faleceu nessa quinta-feira (19), após uma intensa batalha contra um câncer no colo do útero. A informação foi confirmada por familiares por meio das redes sociais da artista.

Natural de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, Faby era bastante conhecida no cenário do forró e teve passagens marcantes por diversas bandas, como Raízes do Forró, Forró Forrado, Forró na Veia e Bota Pra Cima.

Nos últimos meses, ela estava internada no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), onde recebia sessões intensas de quimioterapia. Em sua última aparição pública, em abril deste ano, Faby surgiu visivelmente debilitada, com o corpo mais magro e os cabelos curtos, mas ainda com esperança.

A cantora deixa quatro filhos, sendo o mais novo com cerca de dois anos de idade.

📎 Leia a matéria original em: metropoles.com

📝 Matéria adaptada por ContilNet, com informações do portal Metrópoles.