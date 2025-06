Luz para Todos: quase 11 mil famílias já foram beneficiadas com redes de energia convencionais no Acre

Com o compromisso de levar mais do que energia elétrica — mas também conforto, dignidade e bem-estar — a Energisa já atendeu mais de 10.900 famílias entre 2019 e 2025 por meio do Programa de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, conhecido como Luz para Todos (LPT).

Essas famílias passaram a contar com redes de distribuição convencionais, compostas por postes, cabos e transformadores. Os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá lideram o número de atendimentos realizados em 2025.

Elizangela Sousa, coordenadora de Universalização da Energisa Acre afirma que a quantidade de beneficiários atingiu uma marca importante e a meta da concessionária é ampliar ainda mais o número de beneficiários.

“Em 2024, atingimos uma quantidade significativa de famílias beneficiárias do programa Luz para Todos e isso significa mais qualidade de vida e desenvolvimento social. Nós, da Energisa, temos um compromisso social com a população do Acre e temos trabalhado para levar mais que energia elétrica, mas também conforto e qualidade de vida”, afirma.

O principal objetivo do programa é garantir o acesso à eletricidade para comunidades que antes dependiam de geradores a diesel ou não tinham qualquer tipo de fornecimento. Todo o processo de implantação é realizado sem custo para o cliente.

Podem ser beneficiadas pelo Luz para Todos as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, beneficiários de programas governamentais, moradores de assentamentos rurais, comunidades indígenas, entre outros.

É essencial que o cliente atenda a alguns pré-requisitos, como possuir uma residência construída, residir no local, não ter acesso ao serviço público de energia elétrica e apresentar documentos de identificação que comprovem a titularidade da propriedade.

Os interessados devem realizar a solicitação em qualquer agência de atendimento da Energisa.