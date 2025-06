Luzes misteriosas surgem na Rodovia AC-405 e intrigam motoristas no interior do Acre

Um fenômeno curioso surpreendeu dois homens que trafegavam pela Rodovia AC-405, entre Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, na noite do último sábado (1). Durante o trajeto, eles notaram pelo menos três luzes se movendo rapidamente de um lado para o outro, em perfeita sincronia, tornando a cena ainda mais intrigante.

O dono de um areal e um caminhoneiro, que faziam a viagem a trabalho, foram testemunhas do ocorrido. Um deles, que preferiu não se identificar, ficou impressionado com a experiência e registrou imagens do fenômeno, enviando o vídeo para o site Juruá Comunicação.

Segundo o relato, as luzes acompanharam o caminhão por uma longa distância. “Eu pensava que eram aquelas luzes do aeroporto, mas não era. Isso veio me acompanhando desde o Pé da Terra, em Mâncio Lima, até a Curva da Mariola, já próximo ao estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Eu estava no caminhão Munck, junto com o motorista, quando vi isso aí. Fui eu mesmo que filmei”, relatou.

Até o momento, o fenômeno segue sem explicação. As imagens geraram curiosidade e comentários nas redes sociais da região, reacendendo o debate sobre aparições de luzes misteriosas no interior do Acre.