“Macaco gordo”: criança é alvo de racismo em jogo de futebol no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um caso de injúria racial cometido contra uma criança de apenas nove anos. Os ataques ocorreream durante um campeonato de futebol infantil, realizado no Centro de Treinamento do Gama, no último fim de semana.

Segundo boletim de ocorrência, uma mulher teria ofendido o menor com xingamentos racistas após uma disputa de bola durante uma partida da categoria sub-9.

De acordo com o relato do pai da vítima, a situação ocorreu por volta das 14h20 desse domingo (8/6), logo após o encerramento do jogo. O menino, que participava do torneio, foi chamado de “gordo”, “macaco” e “preto” por uma mulher desconhecida, que seria mãe de um dos atletas do time adversário.

As agressões verbais teriam ocorrido quando o filho da autora caiu após dividir uma bola com a criança ofendida. O pai da vítima não presenciou o momento, mas contou que foi informado por seu filho e por outras testemunhas logo após o jogo.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o pai acionou a Polícia Militar. No entanto, quando a viatura chegou ao local, a autora das ofensas já havia deixado o CT. A identificação completa da mulher ainda é desconhecida.

A organização do torneio, segundo o denunciante, não tomou nenhuma medida disciplinar em relação à equipe adversária.

O caso foi registrado como injúria racial. A Polícia Civil tenta identificar a mulher apontada como autora das ofensas, bem como ouvir outras testemunhas e os responsáveis pela organização do torneio.

A injúria racial é crime previsto no artigo 140 do Código Penal, com agravante por se tratar de vítima menor de idade. A pena pode chegar a até 5 anos de prisão, além de multa.