Macaco-prego é resgatado em clínica antes de implante de microchip

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental resgatou, nessa sexta-feira (6/6), um macaco-prego mantido clandestinamente em uma clínica veterinária em Jales, cidade do interior de São Paulo.

A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima ter indicado um veículo onde ele foi transportado clandestinamente. O carro foi encontrado estacionado na porta do estabelecimento veterinário, onde o macaco estava.

Leia também

Na clínica, os policiais questionaram os envolvidos, que alegaram estar apenas cuidando do animal para um terceiro. A médica veterinária do estabelecimento afirmou que havia sido procurada para implantar o microchip, que ainda não havia sido instalado.

Além da ausência do microchip obrigatório no macaco, os envolvidos apresentaram notas fiscais com dados contraditórios. Por essa razão, a polícia apreendeu o macaco-prego, dois celulares, um microchip não implantado e a documentação apresentada. O animal está no Hospital Veterinário da Universidade Brasil, em Fernandópolis, onde recebe cuidados técnicos até que seu destino seja definido.

O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Jales, onde foram instaurados procedimentos pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e manutenção ilegal de animal silvestre. A Polícia Militar Ambiental aplicou multa de R$ 500 aos envolvidos.

O que aconteceu