Mãe de influenciador sofre corte na cabeça após defender o filho de ataques homofóbicos em Rio Branco

O influenciador digital acreano Naydson Paes usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (5), para relatar e esclarecer o episódio de agressão sofrido por sua mãe. O caso aconteceu no bairro Benfica, em Rio Branco, e teria sido motivado por ofensas dirigidas a ele por uma vizinha da família.

Segundo Naydson, o episódio começou no início da tarde, quando seu pai, que é artesão, ouviu uma mulher proferindo comentários ofensivos sobre o filho enquanto participava de uma chamada de vídeo. A fala, segundo o influenciador, insinuava que ele “queria se mostrar demais na internet”, com termos considerados pejorativos, além de proferir comentários preconceituosos segundo sua possível sexualidade. O pai de Naydson teria reagido à provocação em defesa do filho, iniciando o desentendimento.

Mais tarde, a mãe do influenciador tentou abordar a mulher de maneira pacífica, pedindo que ela não filmasse a casa e não falasse mais de seus filhos. No entanto, segundo o relato, a mulher já chegou filmando e, ao ser confrontada verbalmente, reagiu de forma agressiva, iniciando uma confusão física. Naydson contou que a mulher teria começado a gravar e acusado sua mãe de ameaçá-la, o que agravou a situação.

Durante o confronto, a mãe de Naydson tentou se defender com um pedaço de madeira, mas acabou sendo desarmada e atingida na cabeça pela própria agressora. “Minha mãe é baixinha, cheinha, e não teve como se defender. Ela ficou com um corte na nuca e precisou levar três pontos”, contou o influenciador, destacando que a situação foi presenciada por vizinhos.

Após o ocorrido, a polícia foi acionada — segundo Naydson, pela própria agressora — e todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla). O boletim de ocorrência foi registrado, e a mãe do influenciador decidiu dar prosseguimento ao processo judicial. “Agora ela tá sendo processada”, disse.

Ainda segundo o influenciador, a mulher já teria histórico de ameaças a outros moradores do bairro e estaria circulando com uma faca na cintura. Ele também mencionou que já houve ameaças anteriores à sua família e pediu apoio de testemunhas que residem na região.

Ao final do pronunciamento, Naydson reforçou que o caso será resolvido pela Justiça. “Ela procurou confusão e agora vai encontrar a resposta no lugar certo”, afirmou.