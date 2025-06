“Mãe do bandidinho”: missionário mirim revela ataques à família

O missionário Miguel Oliveira foi entrevistado recentemente pelo podcast PodCrê. Aos 15 anos, ele ganhou notoriedade na internet com suas pregações que deram o que falar.

Como ocorre em muitos casos na internet, a exposição também trouxe problemas. Em abril deste ano, o Conselho Tutelar proibiu Miguel de ministrar em igrejas e eventos religiosos por tempo indeterminado. Além disso, sua família passou a ser alvo de ataques nas ruas.

Relatou ataque sofrido pela mãe

“‘Minha mãe foi ao salão fazer as unhas e, quando estava saindo, passaram duas mulheres falando: ‘Essa aí é a mãe do bandidinho’. Ela chegou em casa chorando e machuca ouvir esse tipo de coisa, mas a Bíblia diz que seremos perseguidos por amor a Cristo. Eu lamento esse tipo de coisa, mas não posso responder à altura porque senão eu perco a minha sanidade’”, disse.

Durante a conversa no PodCrê, Miguel comentou também sobre seu famigerado bordão “Off The King The Power The Best”, que, segundo ele, foi totalmente retirado de contexto. Na ocasião, ele conta que pregava em uma igreja onde um casal enfrentava dificuldades para viajar aos Estados Unidos. Usando, como diz, “um inglês mal falado”, ele fez uma referência aos dois.

A origem do meme

“Pegaram aquilo e jogaram nas mídias sem entender o contexto da profecia. Até ali eu não falei que eles iam pisar na América. Eu estava dando a direção da terra onde eles iam pisar e falando a língua daquele país. Não há blasfêmia, não há escândalo, não há heresia, não tem cabimento para crítica e ataque. Pegaram aquilo e jogaram como uma falsa profecia e foi uma coisa infundada”, disse o adolescente.

Criticou evangélicos

Sobre os ataques que sofreu nas redes, Miguel criticou a própria comunidade evangélica, que, segundo ele, se uniu a outras pessoas para atacá-lo.

“Ninguém pega o vídeo de um muçulmano orando no tapete ou de um católico acendendo uma vela e faz chacota, porque as pessoas entendem que aquilo é sagrado. Agora, é conveniente pegar o momento de um culto, amassar todo o contexto, pegar aquilo que acham que vai viralizar e jogar como chacota. O que me estressou foi gente não crente querer abrir a boca e dar opinião. Aí se juntou crente, ateu, católico e ímpio batendo em algo que aconteceu em nosso meio. Alguns crentes têm um sério problema que é a língua, e o nosso povo é o único que se ataca e se mata”, afirmou Miguel Oliveira.