Mãe morre durante velório do próprio filho no interior de São Paulo

Uma triste sequência de acontecimentos comoveu os moradores de Rio Claro, interior de São Paulo, nessa sexta-feira (30/05), quando Berenice Caldeira Antunes, 71 anos, faleceu repentinamente durante o velório do próprio filho, Claudio Oscar Antunes, 46, no Velório Municipal da cidade.

Claudio havia falecido na quinta-feira (29/5), e sua cerimônia de despedida ocorria na manhã seguinte. Durante o velório, momentos antes do sepultamento, Berenice passou mal e precisou de atendimento de urgência. Equipes do Samu foram acionadas, mas, infelizmente, a idosa não resistiu.

