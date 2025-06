Mãe relata ataque de pitbull a duas filhas em condomínio de Monte Mor: ‘Batia nele, ele não soltava’

Três crianças foram atacadas por um cachorro da raça pitbull dentro de um condomínio em Monte Mor (SP), no sábado (21). As vítimas são duas irmãs, de 3 e 7 anos, e um menino de 8. O animal, segundo os relatos, estava solto e sem focinheira no hall de entrada do prédio. O caso foi registrado como lesão corporal e omissão de cautela na guarda de animal.