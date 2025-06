maiara-passa-por-terapia-em-sala-de-cristais-para-se-reconectar:-“boas-energias”

Maiara, dupla de Maraisa, compartilhou em suas redes sociais, na última segunda-feira (2/6), um momento de relaxamento no spa do luxuoso Hotel Rosewood, em São Paulo.

“Boas energias atraem boas energias…não se preocupando em estar só….porque a nossa própria energia já nos vale! Gratidão”, escreveu ela em uma pequena sala repleta de cristais. A cantora escolheu a terapia holística para iniciar a semana com o pé direito.

“Limpando os” adicionou um emoji de ouvido e aproveitou um ruído de fundo, próprio do tratamento. Em outro vídeo do seu Instagram, ela apareceu com os pés em uma bacia.

As experiências na sala de cristal incluem meditações guiadas, Reiki, massagens na cabeça entre outros, com o objetivo de desligar-se do barulho da cidade e realmente se reconectar consigo mesmo.