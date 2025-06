Maiara revela tratamento psicológico ao falar de pausa na carreira

A cantora Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, trouxe à tona a importância do bem-estar psicológico, revelando sua jornada pessoal com o tema.

Em uma entrevista recente dada a página Conceito Sertanejo, a cantora destacou que, há aproximadamente cinco anos, mantém acompanhamento profissional com psicóloga e psiquiatra.

Apesar de sua fala, a artista fez questão de desmistificar qualquer especulação sobre uma possível interrupção na carreira.

Os cuidados de Maiara com sua saúde mental

Ao ser questionada se já havia considerado desacelerar, Maiara compartilhou seus cuidados com saúde mental:

“Acho que ninguém sabe, mas já tem mais de cinco anos que eu faço terapia com uma psicóloga muito conceituada no Brasil, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa”. Ela complementou, mencionando seu suporte médico.

“Eu também tenho o meu psiquiatra, maravilhoso, que é reconhecido mundialmente. Tenho vários amigos médicos dessa linha, da psicologia, da psiquiatria, que estão com a gente o tempo todo, falando de saúde mental e cuidando da gente. Eu acho que o que importa é você ficar feliz. E vamos modulando. Acho que procurar a ajuda de profissionais que cuidam da saúde mental não quer dizer que você é doente, mas que você está se cuidando”, afirmou.

A cantora aproveitou a oportunidade para reforçar a necessidade de combater o estigma com o tema: “Vamos quebrar esse preconceito”.

Maiara

Maiara

Maiara

Maiara

Resposta deu o que falar nas redes sociais

A resposta de Maiara sobre a hipótese de uma pausa na carreira gerou debate entre os fãs da dupla Maiara e Maraisa. Enquanto alguns internautas manifestaram que a cantora não teria respondido diretamente à pergunta, outros ponderaram que ela pode ter entendido que a indagação se referia a um afastamento para tratar da saúde mental.

“Que ótimo que ela tá se cuidando, mas ela não respondeu a pergunta”, comentou um internauta. Já outro expressou com humor: “Ele perguntando uma coisa e ela respondendo outra nada a ver”. Um terceiro avaliou a situação: “Talvez o corte não mostrou todo o contexto da pergunta. Mas se foi uma pergunta isolada, ela viajou na resposta”.

Em contrapartida, um fã defendeu a perspectiva da cantora: “Ela deve ter entendido que o afastamento seria pra se cuidar, que é o motivo do afastamento de muitos cantores. Por isso ela respondeu desse maneira”.