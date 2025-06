Mailza fala sobre programação da ExpoJuruá: “É o nosso compromisso com a população”

A vice-governadora, Mailza Assis participou de uma coletiva de imprensa durante o lançamento da 20ª edição da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, neste sábado (21).

Na ocasião, Assis falou de suas expectativas para o evento neste ano e comentou da programação especial que deve ocorrer, em destaque aos shows com nomes de artistas grandes conhecidos nacionalmente.

“Estamos diante de umas das maiores edições, então isso é simbólico, é histórico, e reforça o nosso compromisso, confirma a responsabilidade do governo do estado em valorizar a feira que fortalece a cultura, negócios, empreendimentos e produção do Juruá.

A iniciativa deve ocorrer entre os dias 1 a 6 de julho, e segundo os organizadores, tem a expectativa de reunir mais de 15 mil pessoas.

“Esperamos um grande público, que com certeza será recorde, reafirmando nosso compromisso com esse evento tão importante. São 20 anos, muito tempo e esse é o nosso compromisso, especialmente com a região do Juruá”, conclui a vice-governadora.

Veja o vídeo: