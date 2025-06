‘Maior apreensão de drogas da história de RO’: quatro toneladas de skunk são encontradas em carreta

Duas pessoas foram presas e quatro toneladas de skunk, uma versão mais potente da maconha, apreendidas na noite do último domingo (29 de junho), no distrito de São Domingos, em Costa Marques (RO). Segundo as forças de segurança de Rondônia, essa foi a maior apreensão de drogas da história do estado.

A droga estava escondida em um sistema elaborado de tubos de PVC, instalados dentro de uma carreta que, segundo a Polícia Militar, tinha como destino o estado de São Paulo.

Segundo os agentes, foi necessário o uso de ferramentas técnicas do Corpo de Bombeiros para conseguir acessar os compartimentos onde o entorpecente estava escondido.

Os dois suspeitos presos em flagrante são o motorista da carreta e uma mulher que o acompanhava. Eles devem responder por tráfico de drogas.

A apreensão foi feita em uma ação conjunta que envolveu policiais do 10º e 11º Batalhões da PM, do Batalhão de Fronteira (BPFron), Polícia Civil, Exército Brasileiro e Corpo de Bombeiros. A investigação começou após uma denúncia anônima.

Ainda não há informações sobre a origem da droga, mas os primeiros levantamentos indicam que não se trata de tráfico internacional.

Fonte: G1

Redigido por ContilNet.