maior-youtuber-do-mundo-fecha-parque-da-disney-para-encontro;-confira-o-valor

Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, fechou um parque da Disney para um encontro com a noiva, Thea Booysen. O influenciador norte-americano de 27 anos de idade, que é o maior youtuber do mundo, mostrou bastidores do passeio exclusivo em seu canal. A ida ao local, que atrai uma média de 120 mil pessoas por dia, faz parte de um roteiro de “dates” (tradução: encontros) que ele terá com a companheira.

De acordo com ele, a ideia é conciliar a rotina exaustiva de trabalho na internet com o tempo ao lado dela: “Passo entre 20 e 25 dias por mês gravando vídeos, e não consigo dedicar tempo suficiente com ela. É por isso que quis fazer esse vídeo: para Thea e eu passarmos mais tempo juntos”.

O influenciador norte-americano propôs uma série de encontros com a noiva.

A série de encontros do casal custava entre US$ 1 e US$ 100 mil (R$ 5,56 a R$ 555,6 mil, na cotação atual). Até o último passeio, no parque temático, que custou US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,78 milhões, na cotação atual. “Vamos ter os encontros românticos mais caros do mundo, como este, que inclui todo o parque da Disneylândia só para nós”, disse MrBeast.

Além dos dois, o passeio incluiu outros convidados, como amigos do casal, influenciadores e até a cantora Madison Beer. O grupo passou por áreas temáticas do Star Wars e Bela Adormecida, onde todos jantaram e receberam um desfile exclusivo dos personagens mais famosos da empresa, como Olaf, de “Frozen”, e Woody, de “Toy Story”.

“A Disney não entrega as chaves do parque para qualquer um, mas, para esse encontro único na vida, tivemos o parque inteiro só para nós […] Não sei por que a Disney fez tudo isso por nós, mas obrigado”, acrescentou o influenciador, que finalizou: “Um brinde ao maior encontro da história”.

MrBeast tem mais de 500 milhões de seguidores nas redes sociais, e fatura R$ 485 milhões por ano. Estima-se que ele tenha um patrimônio líquido na casa de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões).