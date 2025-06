Maíra Cardi relembra como descobriu problema de pele no início da gravidez

Maíra Cardi compartilhou com seus seguidores no TikTok um problema de pele que enfrentou recentemente: o surgimento de melasma no rosto. Em conversa com uma amiga, ela explicou que as manchas apareceram após o uso indevido de lenços umedecidos. No vídeo publicado na última terça-feira (17/6), a empresária contou que bastaram algumas aplicações no rosto para que as marcas indesejadas começassem a surgir.

O episódio ocorreu no início de sua gravidez. Maíra está esperando uma menina, fruto do casamento com o empresário Thiago Nigro, o Primo Rico. Ela já é mãe de Sophia e Lucas Cardi.

“Pra quem não viu no vídeo, eu tive um melasma no começo da gravidez. Um melasma fortíssimo. Eu fui passar um lencinho umedecido desses de demaquilante e meu dermatologista sempre fala: ‘não pode passar’, porque esses lencinhos mancham muito, e na gravidez mancha mais. Aqui ficou tudo manchado. Bizarro”, contou a influenciadora, enquanto mostrava a região do rosto que foi prejudicada.

Porém, em apenas dez dias, seu médico conseguiu ajudar a resolver o melasma. No vídeo, a amiga contou a Maíra que também estava com várias manchas por cometer o mesmo erro, e a famosa a aconselhou: “Não pode. Ele vai manchando aos pouquinhos. É terrível. A pior coisa pra pele é o lenço demaquilante”.

Ao fim do mini vlog, Maíra deixou a amiga mostrar como estava sua pele. “Não ligo não, mostro tudo! São minhas melhores amigas”, completou a coach, que gosta de interagir com suas seguidoras.

O que é melasma?

Melasma é o surgimento de manchas escuras na pele, que normalmente aparecem no rosto, mas também podem ocorrer em outras áreas expostas ao sol, como braços e colo. É mais comum em mulheres entre 20 e 50 anos, mas também pode afetar homens. Quando surge durante a gravidez, é chamado de cloasma gravídico.