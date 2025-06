Maíra Cardi revela que foi destratada em loja de luxo: “Arrogantes”

A influenciadora e empresária Maíra Cardi surpreendeu os seguidores ao relatar, em um vídeo no estilo vlog publicado em sua conta no TikTok no último sábado (28/6), uma experiência desagradável durante um dia de compras. Grávida, Maíra buscava um tênis confortável para este momento da gestação, e visitava um shopping acompanhada da amiga Simone Lacerda.

Durante o passeio, passou por lojas de grife como Chanel, Christian Louboutin e Valentino. Foi nesta última que, segundo ela, viveu o episódio mais desconfortável. “Entramos na Valentino para procurar o tal tênis e aqui começou o pior atendimento do dia!”, escreveu na legenda do vídeo.

Enquanto filmava, Maíra registrou o momento em que a amiga comparou a situação ao filme Uma Linda Mulher, em que a personagem vivida por Julia Roberts é destratada em uma loja de luxo. “Ficamos chocadas com como o atendimento foi ruim, Simone inclusive falou que parecia que estávamos no filme ‘Uma Linda Mulher’, pela forma que estávamos sendo atendidas”, acrescentou Maíra.

Após deixar o local, a influenciadora questionou: “Por que eles são assim aqui?”. E ouviu da amiga: “Que preguiça”.

Maíra desabafou sobre a situação: “Alguns atendimentos em lojas de luxo são impecáveis, mas tem outros, como esse da Valentino, que são arrogantes e realmente tratam o cliente mal, o que faz a experiência de compra da marca cair muito”.

Ela contou ainda que ficou surpresa com o tratamento, mesmo estando bem-vestida. A ex-coach de emagrecimento aconselhou a marca a investir em treinamentos para os funcionários. Por fim, afirmou que, por conta da forma como foram recebidas, nem ela nem Simone fizeram qualquer compra no local.