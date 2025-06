Mais de 10 mil atendimentos são realizados em ação do Juntos Pelo Acre e Projeto Cidadão em Tarauacá

Reafirmando o compromisso com a dignidade e o acesso a serviços básicos para a população mais vulnerável, a vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, esteve em Tarauacá nesta terça-feira, 3, para acompanhar a participação do Programa Juntos Pelo Acre no Projeto Cidadão, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

As ações do programa Juntos Pelo Acre, coordenadas pela SEASDH, tiveram início no sábado, 1º, e já atenderam milhares de famílias com a oferta de diversos serviços gratuitos, realizados na escola José Augusto de Aráujo para a comunidade do município.

A vice-governadora Mailza Assis disse que o Juntos Pelo Acre foi pensado com o objetivo de ir até as pessoas e fazer um atendimento completo, com todos os serviços humanos, na área social, direitos humanos, benefícios, e que podem integrar também outras secretarias.

“E dentre esses serviços, nós temos o Vestuário Social, uma parceria com a Receita Federal, que oferta vestimentas e que também é um direito que garante dignidade às pessoas. Para a gente isso é muito bom, estar perto das pessoas com o Projeto Cidadão, que tem uma história de 30 anos entregando serviço, indo nos lugares mais distantes, e também contando com a sensibilidade do prefeito Rodrigo, que abriu as portas, também colocou a sua equipe, o serviço do município à disposição da população”, enfatizou a titular.

Os três dias de ação social atenderam a comunidade com a distribuição de mais de 1,5 mil kits de roupas. Além disso, a população foi beneficiada com atendimentos médicos, emissão de documentos e serviços sociais. A SEASDH também ofertou serviços como a atualização do Cadastro Único e do programa Bolsa Família, oficina culinária, registro civil, tenda de direitos, vestuário social, médicos especialistas, experiências imersivas com metaverso voltadas à inclusão digital, além de outros serviços ofertados pelo Tribunal de Justiça, como casamentos civis.

O prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, agradeceu a parceria com o governo do Estado e ressaltou a importância dessa ação para o município. “Está sendo muito proveitoso, vários serviços foram ofertados: retirada de RG, certidão de nascimento, casamento, e o Guarda-Roupa Social que está fazendo maior sucesso. O povo de Tarauacá está muito grato pelo carinho e atenção que recebemos”, afirmou.

A coordenadora de Programas Sociais do TJAC, Isnailda Silva, destaca a importância da parceria do governo do Estado e da prefeitura na realização dessa iniciativa.

“Sem essa parceria do governo do Estado e da prefeitura, nós não teríamos conseguido chegar aonde nós chegamos, com praticamente 10 mil atendimentos. Eu acredito que até o final do dia nós iremos ultrapassar esse quantitativo. Pela primeira vez no Projeto Cidadão, nós estamos tendo aí um vestuário social, que tem sido um sucesso, dentro do programa Juntos Pelo Acre. Então, nós conseguimos beneficiar mulheres vítimas de violência doméstica, que são assistidas pela Secretaria de Assistência Social, por meio da Coordenadoria da Mulher. E isso, pra nós, é gratificante”, concluiu a representante.

O Vestuário Social se consagrou como um dos destaques do Juntos Pelo Acre, atraindo grande parte da população tarauacaense. Mais de 10 mil peças de roupas já foram distribuídas no município, marcando uma ação histórica para toda a comunidade. Cada kit feminino conta com 6 peças de roupas; já os masculinos contam com duas peças.

Francisca Rodrigues Mendes, moradora de Tarauacá, descreveu essa iniciativa como essencial, principalmente para as pessoas que residem na zona rural.

“Sobre a ação do Guarda-Roupa Social, é uma maravilha, porque é raro a gente ver uma coisa tão boa assim. Faz muito tempo que não acontecia algo desse tipo aqui em Tarauacá. Isso é uma grande ajuda para as pessoas que mais precisam.”

“Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que está tendo aqui no município. Estou muito feliz pelo atendimento aqui da população, que ela merece muito mais. E eu estou muito feliz, e quero agradecer a Deus pelo kit que eu estou recebendo, muito maravilhoso”, disse a servente de limpeza Rosimar Ares da Silva, beneficiada com os serviços do Juntos Pelo Acre no Projeto Cidadão.

Segurança Alimentar

Mais do que oferta de serviços básicos, o Juntos Pelo Acre oferece às mulheres o curso de oficina culinária, permitindo a mães e chefes de família a capacitação para o mercado de trabalho.

Essa iniciativa conta com o acompanhamento da chefe do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da SEASDH, Nilciany Vilaço, que enfatiza que as oficinas culinárias promovem o aproveitamento de alimentos e têm sido uma forma de oportunizar às mulheres também beneficiárias do programa Bolsa Família a terem uma profissão ou mais uma para o currículo.

“Aprender a ter uma nova profissão, a fazer parte de uma sociedade onde elas possam fazer o seu próprio negócio, empreender, alimentar com nutrição e de forma saudável a sua família. E são alimentos que estão na nossa mesa: a casca da banana, legumes, proteínas, tudo aquilo que elas possam ter na casa delas”, destacou Nilciany

Maria Fabrícia Maia de Souza, participante do curso e integrante do Cadastro Único do Bolsa Família, disse que convidou também a vizinha, que é mãe, e levou a bebezinha para poderem participar da oficina.

“Para nós é uma honra, porque são muitas meninas que estão aqui fazendo esse curso gratuitamente. Temos muitas mães participando também, inscritas no Cadastro Único. Eu até trouxe a minha vizinha para participar do curso. Ela tem uma bebezinha de apenas um mês, mas, mesmo com as dificuldades, está aqui com a bebê dela, participando. Isso, pra nós, vai ser um meio de vida. A gente vai poder fazer, vai poder vender, vai poder trabalhar com isso. A gente vai ter mais oportunidade, vai ter mais sabedoria”, disse Maria, feliz com o curso de gastronomia.

“Já são três dias de curso, com 31 alunas, e estou aqui ensinando elas a aproveitar o que tem no próprio município, aquilo que os agricultores trazem, por meio do CRAS, do Sebrae. São muitas coisas que dá pra aproveitar: casca de banana, de abóbora, macaxeira”, acrescentou a instrutora da oficina, Lúcia Messias.

Cidadania em todo o estado

O Programa Juntos Pelo Acre – Cuidando de Pessoas é uma ação do governo do Estado que visa a superação da pobreza e o acompanhamento intersetorial das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, reúne ações de diversas secretarias e órgãos do Estado, em parceria com os municípios, a comunidade e os órgãos públicos, como Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa.

O foco do programa é promover o desenvolvimento e a emancipação das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social, especialmente em áreas mais remotas, promovendo a integração entre o poder público e a comunidade.