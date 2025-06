Mais de 100 mudas são plantadas em ação conjunta na Cidade da Justiça, em Rio Branco

Com o objetivo de fortalecer a arborização urbana e promover a conscientização ambiental, a Cidade da Justiça, em Rio Branco, recebeu nesta sexta-feira (6) o plantio de mais de 100 mudas de árvores. A iniciativa integra a programação da Semana do Meio Ambiente e é resultado de uma parceria entre a Prefeitura da capital e o Governo do Estado do Acre.

Espécies florestais e frutíferas como ipês coloridos, jambo e ingá-ferro foram escolhidas para a ação, que busca não apenas embelezar a cidade, mas também contribuir para a recuperação de áreas verdes e a melhoria da qualidade do ar. A atividade foi coordenada pelas secretarias de Meio Ambiente do Município e do Estado e aconteceu na Avenida Paulo Lemos de Moura Leite, onde está localizada a Cidade da Justiça.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Stedille, ressaltou que o plantio de árvores é um gesto que vai além do simbolismo. “É uma ação concreta que reflete o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e o bem-estar da população. Trabalhar em conjunto com o Governo do Estado fortalece ainda mais esse propósito de tornar Rio Branco uma cidade mais verde e resiliente frente aos desafios ambientais”, afirmou.

A ação faz parte do calendário especial de atividades ambientais do mês de junho e reforça a importância de envolver a sociedade na preservação dos recursos naturais. A programação da Semana do Meio Ambiente segue até o dia 10 e pode ser acompanhada pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.