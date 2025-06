Mais de 132 mil famílias do Acre recebem parcela do Bolsa Família em junho; veja o calendário

O Programa Bolsa Família alcança a partir desta segunda-feira (16), a marca de 20,5 milhões de lares em todo o país. O investimento total do Governo Federal soma R$ 13,6 bilhões, com um valor médio de repasse de R$ 666 por família. O calendário de pagamentos segue até o dia 30 de junho.

No Acre, o impacto do programa é significativo, com mais de 132,7 mil famílias sendo beneficiadas neste mês de junho. O estado se destaca pelo valor médio do benefício, que em maio de 2025 foi de R$ 715,13, enquanto para junho é de R$ 714, superior à média nacional.

O investimento do Governo Federal no estado ultrapassa R$ 94,6 milhões, conforme dados de maio.

Municípios acreanos como Santa Rosa do Purus também registram valores médios de benefício que superam os R$ 880, evidenciando o suporte crucial que o Bolsa Família oferece às famílias em situação de vulnerabilidade em diversas regiões do estado.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO: