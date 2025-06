Mais de 16 mil acreanos vão receber restituição do imposto de renda no segundo lote; confira

Os contribuintes do Acre que aguardam a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025 já podem se preparar: o segundo lote será pago no próximo dia 30 de junho, com um total de mais de R$ 26,5 milhões destinados a mais de 16 mil pessoas no estado. A consulta para saber quem será contemplado estará disponível a partir da próxima segunda-feira (23), no site da Receita Federal.

Na 2ª Região Fiscal, que reúne os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, o crédito total liberado ultrapassa R$ 525 milhões, beneficiando 314.077 contribuintes. O lote também inclui valores residuais de exercícios anteriores.

Em todo o Brasil, mais de 6,5 milhões de pessoas vão receber o crédito, somando um repasse de R$ 11 bilhões, segundo balanço da Receita.

No Acre, 110.172 pessoas entregaram a declaração dentro do prazo, o que corresponde a 94% do público esperado. Já outros 7.570 contribuintes ainda precisam regularizar pendências com o “Leão”.

Como consultar a restituição

Para saber se a restituição está disponível, basta acessar o site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal) e clicar em “Meu Imposto de Renda”, depois em “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta por meio do aplicativo da Receita Federal, disponível para celulares e tablets.

A ferramenta digital permite verificar a situação da declaração, identificar pendências e acompanhar o status do pagamento.

Se houver alguma inconsistência nas informações prestadas, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora para resolver a situação.

Como será feito o pagamento?

O crédito da restituição será depositado diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na hora da declaração, seja conta corrente, poupança ou via chave Pix.

Caso o depósito não seja realizado por algum motivo – como conta encerrada ou dados incorretos –, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Para reagendar o pagamento, o cidadão pode acessar o Portal BB ou entrar em contato pelos números:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos)

Se o contribuinte não sacar o valor dentro de um ano, será necessário solicitar a restituição diretamente pelo Portal e-CAC, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda” e clicando na opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Calendário da restituição do IR 2025

A Receita Federal lembra que os pagamentos das restituições do IRPF 2025 ocorrerão em cinco lotes, seguindo o seguinte cronograma:

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

O prazo para a entrega das declarações terminou em maio, e a Receita segue processando os dados para os próximos lotes.