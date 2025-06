Mais de 700 pessoas lotam ruas de Rio Branco na 1ª Corrida Contra o Trabalho Infantil

Unindo conscientização, saúde e solidariedade, ocorreu neste domingo (29), em Rio Branco, a 1ª Corrida contra o Trabalho Infantil. Liderada pela vice-governadora Mailza Assis, titular da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), o evento reuniu mais de 700 pessoas.

Durante discurso, Mailza reforçou o compromisso do governo com a erradicação do trabalho infantil no estado. “Infelizmente, o nosso estado ainda apresenta números preocupantes de crianças em situação de trabalho. Essa corrida é uma forma de mobilizar a sociedade, valorizando o esporte, a saúde e unindo todos em torno dessa causa. É um ato de proteção às nossas crianças e fortalecimento dos laços de segurança social”, afirmou.

Com largada às 6h em frente ao Palácio Rio Branco, a corrida contou com dois percursos, de 5 e 10 km, e teve como objetivo chamar a atenção da sociedade para os impactos do trabalho infantil.

Cada participante contribuiu com 1 kg de alimento não perecível, que será doado a famílias em situação de vulnerabilidade acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Além da corrida, a iniciativa contou com entrega de medalhas e o tradicional “banho de mangueira”, do Corpo de Bombeiros, com muita animação dos participantes.

O primeiro a atravessar a linha de chegada nos 5km foi Ismael de Paula, de 22 anos. “Estou muito feliz por participar da 1ª Corrida contra o Trabalho Infantil e fazer parte dessa mobilização para combater essa prática”, declarou.

No feminino 5km, a vencedora foi Dalvanir Alves (1º). “Correr é minha paixão e correr por essa causa é ainda mais importante, estou muito feliz”, disse.

O campeão dos 10km, Arlino Silva, veio de Cruzeiro do Sul para participar do evento. “É uma corrida com propósito. Vim de longe porque acredito nessa causa. Parabéns ao governo pela iniciativa”, disse.

Nos 10km, a primeira colocada foi Luciana dos Santos.

A corrida integra uma série de ações do governo no mês de junho, que celebra o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil (12/06). A campanha deste ano tem como lema: “Toda criança que trabalha perde a infância e o futuro”.

*Com informações da Agência de Notícias do Acre

Veja as fotos: