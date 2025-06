Major da PM mata filho de 10 anos e cunhado durante sequestro

O major da Polícia Militar de Alagoas (PM/AL) Pedro Silva invadiu a residência da ex-companheira nesse sábado (7/6) e assassinou o filho de 10 anos e o cunhado, que foram feitos de reféns, na Rua Manaus, localizada no bairro Prado, em Maceió (AL).

De acordo com o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Patrick Maia, a polícia foi acionada ao local para atuar em uma ocorrência de homicídio. No entanto, ao chegar ao imóvel, encontrou uma situação com reféns.

“No decorrer da negociação, conseguimos um êxito e salvamos três vidas: duas mulheres e uma criança de dois anos, que foram retiradas do local da crise. Mas, infelizmente, tivemos dois óbitos, que serão devidamente investigados. O major Pedro veio a óbito com a intervenção da equipe policial do Bope [Batalhão de Operações Especiais]”, relatou ele.

Patrick Maia ainda afirmou que o major estava em surto psicótico e atentou contra a própria família. “Temos elementos de criança amputada. A criança aparenta um ferimento de amputação. Há corte de cabelo. É um local extremamente horrível de ver. Está praticamente uma carnificina, onde um elemento em surto psicótico, de forma totalmente destemperada, toma refém a sua família.”