Malafaia: acusações a Eduardo Bolsonaro são “conversa-fiada”. Vídeo

O pastor bolsonarista Silas Malafaia saiu em defesa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), após a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar a atuação do parlamentar nos Estados Unidos.

Em um vídeo de quase cinco minutos, divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (5/6), Malafaia classificou as acusações contra Eduardo como “conversa-fiada”, e afirmou que há um jogo combinado entre Lula, o Partido dos Trabalhadores (PT), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o ministro do STF Alexandre de Moraes e “parte” do STF para incriminar o deputado e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Assista:

No vídeo, intitulado “Alexandre de Moraes e Bolsonaro. Interferência americana no Brasil? Piada!”, que conta com mais de 60 mil visualizações no momento em que esta reportagem foi publicada, Malafaia promete “detonar mais uma vez o ditador Alexandre de Moraes”.

“A mais nova farsa, agora, é essa conversa-fiada de que o americano quer intervir no Brasil. Vamos entender isso: esse é um jogo combinado, é um verdadeiro conluio. Lula, PT [Partido dos Trabalhadores], procurador Paulo Gonet, Alexandre de Moares e parte do STF, para incriminar Eduardo Bolsonaro e incriminar mais ainda Bolsonaro. Como se Eduardo Bolsonaro tivesse o pode de fazer o governo americano interferir no Brasil”, alegou o pastor, sem apresentar provas concretas.

A declaração ocorre em meio às investigações da PGR, que apontam indícios de que Eduardo Bolsonaro teria atuado nos Estados Unidos para buscar sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do STF.

Leia também

Nesta quinta-feira (5/6), Jair Bolsonaro prestará depoimento à Polícia Federal, no âmbito do inquérito que investiga a atuação de seu filho nos Estados Unidos. De acordo com a PGR, o ex-presidente pode ter se beneficiado das ações de Eduardo, que buscava influenciar o governo de Donald Trump a impor sanções contra ministros do STF, onde Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro deste ano. Licenciado do mandato de deputado federal, ele ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações. Em publicações anteriores nas redes sociais, ele chegou a afirmar que “há um PGR agindo politicamente” e que “no Brasil, a Justiça depende do cliente.”

“Lambe-botas do Trump”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na terça-feira (3/6), que a ação de Eduardo Bolsonaro, de convocar os Estados Unidos a “se meter” Brasil, é uma “prática terrorista”. A fala aconteceu durante coletiva de imprensa convocada pelo próprio presidente.

“Lamentável o filho do ex-presidente estar lá convocando os EUA a se meter [no Brasil]. Isso é uma prática terrorista. Uma prática antipatriótica. O cidadão pede licença (do mandato de deputado federal) para ficar tentando lamber as botas do [Donald] Trump e pedindo intervenção na política brasileira”, ressaltou Lula com a voz exaltada.

Ainda no discurso, Lula voltou a defender o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e se pronunciou sobre as ameaças dos EUA em relação ao magistrado.

“É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas”, afirmou o presidente.