Malafaia critica Lula e a esquerda por suposto apoio ao Irã em meio à tensão com Israel

O pastor Silas Malafaia publicou um vídeo nesta segunda-feira (16) criticando o governo Lula e a esquerda brasileira, acusando-os de apoiar o regime do Irã durante o atual conflito com Israel.

Na gravação, Malafaia classificou como “vergonhoso” o que considera um alinhamento com um regime que, segundo ele, “persegue homossexuais, oprime mulheres e financia o terrorismo”. O líder religioso ainda afirmou que o Irã tem como objetivo “aniquilar o Estado de Israel”.

O pastor, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, também defendeu o direito de autodefesa de Israel, argumentando que os ataques israelenses são “cirúrgicos”, enquanto o Irã dispara “mísseis contra civis”. “Se não fosse pela tecnologia militar de Israel, seria uma carnificina”, afirmou.

No mesmo vídeo, Malafaia também fez críticas ao governo Lula, acusando-o de tentar “controlar as redes sociais” no Brasil. Ele finalizou a fala pedindo que cristãos façam orações pelos inocentes de ambos os lados do conflito.

A fala do pastor ocorre no momento em que cresce a tensão no Oriente Médio, com ameaças de ataques entre Irã, Israel e seus aliados, além de repercussões diplomáticas no cenário internacional.