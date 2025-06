Malu Mader desabafa sobre descoberta de tumor no fígado

A atriz Malu Mader, atualmente com 58 anos, revelou um episódio difícil de sua juventude. Durante participação no programa Encontro, ela contou que, aos 25 anos, descobriu um tumor no fígado.

Embora fosse benigno, a experiência deixou marcas profundas. “Foi bem traumática. Realmente me lembro dos momentos no hospital”, afirmou a ex-Globo, ao recordar o medo e a incerteza que viveu.

O relato de Malu Mader levanta uma questão importante: como tumores hepáticos, mesmo benignos, podem afetar a saúde e o bem-estar emocional?

