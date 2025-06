Manifestantes e Guarda Nacional entram em confronto nos EUA

A Guarda Nacional dos Estados Unidos e manifestantes pro-imigração entraram em confronto do lado de fora do centro de detenção em Los Angeles, neste domingo (8/6), na mais recente onda de protestos contra as batidas de imigração — recorrentes na Califórnia.

As tensões na região começaram na sexta-feira (6/6), quando agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) entraram em uma fábrica de roupas no Fashion District, próximo ao centro de Los Angeles.

O presidente dos EUA, Donald Trump, postou na sua rede Truth Social vídeo do conflito.

Trump afirmou que “Los Angeles, outrora uma grande cidade americana, foi invadida e ocupada por imigrantes ilegais e criminosos. Agora, turbas violentas e insurgentes estão se aglomerando e atacando nossos agentes federais para tentar impedir nossas operações de deportação — mas esses tumultos ilegais apenas fortalecem nossa determinação”.

“Estou instruindo a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e a procuradora-geral, Pam Bondi, em coordenação com todos os outros departamentos e agências relevantes, a tomarem todas as medidas necessárias para libertar Los Angeles da invasão migrante e pôr fim a esses tumultos. A ordem será restaurada, os imigrantes ilegais serão expulsos e Los Angeles será libertada”, disse o presidente.

O Departamento de Polícia de Los Angeles informou que o “uso de munições menos letais foi autorizado pelo comandante do incidente. Pessoas que atirarem objetos contra policiais serão detidas e presas”.

Reação do governo

O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou que “o governo federal está se mobilizando para assumir o controle da Guarda Nacional da Califórnia e mobilizar 2 mil soldados. Essa medida é propositalmente inflamatória e só aumentará as tensões. As autoridades de Los Angeles podem acessar assistência policial a qualquer momento”.

“Estamos em estreita coordenação com a cidade e o condado, e, atualmente, não há nenhuma necessidade não atendida. A Guarda tem servido Los Angeles admiravelmente durante toda a recuperação. Esta é a missão errada e irá minar a confiança pública”, destacou Newsom.