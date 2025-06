Manuela Dias muda perfil de personagem de “Vale Tudo” por influência do companheiro

O romance de Manuela Dias está influenciando diretamente a trama do remake de “Vale Tudo”. A autora da novela das nove da Globo namora há quatro anos o preparador físico Lucas Vianna, de 27 anos — vinte anos mais novo que ela — e a convivência com o companheiro acabou atravessando a ficção, já que Afonso (Humberto Carrão) acabou sendo inspirado no rapaz.

Lucas é formado em Cinesiologia pela University of Texas, nos Estados Unidos, e trabalha com atletas de alto rendimento desde que voltou ao Brasil. Além disso, compartilha nas redes sociais rotinas de treino, dicas de alimentação e práticas para melhorar a performance física e mental.

Foi justamente esse universo que inspirou Manuela a remodelar o personagem vivido por Carrão. Originalmente, ele não era triatleta, mas a autora decidiu alterar o perfil após conviver mais de perto com o dia a dia de Lucas.

E a parceria vai além do emocional. Lucas também atua como uma espécie de consultor informal para as cenas envolvendo a rotina esportiva de Afonso. Com experiência prática e formação acadêmica, ele orienta Manuela em detalhes técnicos, termos corretos e até na construção da disciplina do personagem.

Ou seja: Vale Tudo está indo além da ficção e absorvendo nuances da vida pessoal da autora — o que, nesse caso, tem rendido verossimilhança e uma abordagem contemporânea ao retratar o estilo de vida fitness de Afonso.