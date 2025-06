MAPA alerta sobre azeites adulterados e orienta o não consumo de produtos de 8 marcas

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu nesta sexta-feira (6) um comunicado à população sobre os riscos à saúde associados ao consumo de azeites de oliva adulterados. O alerta se refere a oito marcas já desclassificadas por fraude, cujos lotes estão sendo retirados do mercado por determinação das autoridades sanitárias.

De acordo com o Mapa, testes realizados no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária detectaram a adição de outros óleos vegetais aos produtos, o que descaracteriza o azeite de oliva e viola as normas de qualidade estabelecidas pela Instrução Normativa nº 01/2012. Essa norma define os critérios obrigatórios de identidade e pureza para a comercialização do produto no Brasil.

“Os resultados laboratoriais demonstraram que os azeites analisados não cumprem os padrões exigidos, sendo, portanto, inadequados para o consumo humano”, informou o ministério.

O órgão orienta que consumidores que tenham adquirido algum desses produtos não façam uso do item e entrem em contato com o estabelecimento onde foi feita a compra para solicitar a substituição. Esse direito é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o Mapa reforça que denúncias sobre a venda de azeites fraudulentos podem ser feitas por meio do sistema Fala.BR. Para que a fiscalização seja efetiva, é necessário informar o nome e o endereço do local onde o produto foi encontrado.

Confira abaixo as marcas identificadas como irregulares: