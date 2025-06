Marcas geram conexão com público no Metrópoles Talks SP

O Metrópoles Talks tem sido um excelente espaço para que empresas possam criar conexões com seus públicos e estejam presentes em discussões de temas que ressaltam seus propósitos e valores.

Marcas como Caixa, Rede Américas, MedSênior, Magalu e Hospital 9 de Julho estiveram presentes como patrocinadoras da 1ª edição do Metrópoles Talks em São Paulo. O evento contou com a participação da atriz Ingrid Guimarães e da apresentadora Glenda Kozlowski, que falaram sobre os desafios que as mulheres enfrentam com a chegada da menopausa.

A Rede Américas foi a apresentadora oficial desta edição do Metrópoles Talks. Segundo a marca, a realização do evento contribuiu para reforçar a mensagem central da campanha do grupo, que é “Paixão por Cuidar”.

“Falar de menopausa é falar de saúde, acolhimento e informação — valores que estão diretamente alinhados com o nosso propósito. Além disso, participar de iniciativas como essa, promovidas por veículos de grande relevância como o Metrópoles, fortalece nossa estratégia de posicionamento”, afirmou Mariana Novais, diretora de comunicação e marca da Rede Américas.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Público tira foto durante o Metrópoles Talks

Nina Quintana/Metrópoles 2 de 6

O Teatro Bravos ficou lotado com o evento promovido pelo Metrópoles

Nina Quintana/Metrópoles 3 de 6

Metrópoles Talks com Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski

Nina Quintana/Metrópoles 4 de 6

Entrada do Metrópoles Talks

Nina Quintana/Metrópoles 5 de 6

Metrópoles Talks com Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski

Nina Quintana/Metrópoles 6 de 6

Público interagiu e acompanhou de perto a discussão

Nina Quintana/Metrópoles

Mariana elogiou a qualidade do conteúdo discutido, tratando um tema delicado como a menopausa de maneira profunda e verdadeira. “A forma como o assunto foi abordado — com informação técnica, experiências pessoais e uma linguagem acessível — promoveu identificação, esclarecimento e empatia junto ao público. As falas de Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski, por exemplo, trouxeram representatividade e humanidade, ampliando o alcance da mensagem”, acrescentou.

Leia também

Para Maycon Oliveira, diretor de marketing e vendas digitais da MedSênior, o projeto foi uma oportunidade de mostrar ao público como a operadora de plano de saúde está antenada com as necessidades de seus clientes.

“O tema estava diretamente ligado ao nosso ramo de atuação. Achamos (a qualidade da discussão) excelente e teve total sinergia com o nosso público”, apontou.

Quem também marcou presença foi a Magalu. Para Ana Luiza Herzog, diretora de reputação e sustentabilidade da marca, a forma com que o tema foi tratado durante o talk deixou o assunto mais leve e divertido. “O tema casou com os assuntos abordados pela empresa”, disse. “Além disso, as ativações estavam bem aplicadas e a exposição da marca foi boa”, acrescentou.