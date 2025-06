Márcia Felipe exalta as festas juninas e o São João da Thay: “Melhor época do ano”

A forrozeira Márcia Felipe foi um dos grandes destaques do São João da Thay, uma das maiores festas do circuito junino nordestino que ocorreu nesse último fim de semana em São Luís (MA). Ao repórter Nizam do portal LeoDias, a cantora não escondeu o favoritismo, e se dedicou para todas as festas juninas no Brasil.

“É a melhor época do ano, minha gente! Do norte, nordeste, sul e centro-oeste, do Brasil todinho. Quando chega o mês de junho é aquela vibração, aquela alegria. Até quem não dança começa a dançar”, disse Márcia Felipe.

A sétima edição do São João da Thay terminou no último sábado (7/6) e foi um sucesso

A cantora ainda aproveitou para rasgar elogios ao São João da Thay, que descreveu como o ponto de encontro de todos aqueles que desejam celebra as tradições juninas.

“O que nos trouxe até aqui foi abraçar todas as causas, porque o São João da Thaynara OG acolhe esse público aqui do Maranhão que tanto traz alegria e transborda carinho com esse evento”, elogiou.

Márcia Felipe também fez um convite para o novo projeto “Forró e Mulher”, que celebra sua primeira edição na Arena Castelão em Fortaleza, no dia 16 de agosto.