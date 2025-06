Márcia Fellipe abre São João com 100 mil pessoas em Natal/RN

O São João 2025 começou oficialmente, e ninguém melhor para dar a largada do que ela: Márcia Fellipe. A cantora fez história no último sábado (31/5), ao reunir mais de 100 mil pessoas em Natal, no Rio Grande do Norte, em um dos maiores shows de sua carreira. O evento não só marcou o início da temporada junina da artista, como também cravou seu nome entre os grandes fenômenos dos festejos populares no Brasil.

Márcia abriu o São João com uma performance vibrante, repleta de hits que colocaram o público para dançar do começo ao fim, comprovando que a voz da “Fenomenal” segue mais atual do que nunca: “Foi emocionante. Um mar de gente, uma energia que não dá pra descrever. Começar o São João dessa forma, em Natal, com o coração pulsando forte, é um presente de Deus e do meu público”, declarou a cantora.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Agenda de Márcia Fellipe Foto/Divulgação Márcia Fellipe cantora Reprodução Márcia Fellipe – Foto: Reprodução/Instagram Márcia Fellipe exalta as mulheres do forró Foto/Portal LeoDias Márcia Fellipe Divulgação: Márcia Fellipe Reprodução Voltar

Próximo

E o pontapé não poderia ter sido mais simbólico. Além de ser o primeiro show da maratona junina, a apresentação em Natal reforça a conexão de Márcia com suas raízes nordestinas. Ao lado de outros grandes nomes do forró, a artista ajuda a manter viva a tradição que move multidões e movimenta a economia e o turismo cultural de todo o país.

Ao todo, Márcia tem mais de 40 apresentações confirmadas para os meses de junho e julho, cruzando estados como Paraíba, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Sergipe e São Paulo. É uma verdadeira maratona de celebração e resistência da música nordestina, com shows em cidades de grande porte e também em municípios do interior — onde o São João é vivido com ainda mais intensidade.

No dia 1º de junho, a cantora seguiu direto para Campina Grande (PB), onde se apresenta no maior São João do mundo. Depois, Carutapera (MA), Teresina (PI), Cajazeiras (PB), Jaborandi (BA), Vertente do Lério (PE), Aracaju (SE), Itaberaba (BA), Queimadas (BA), Piatã (BA) e Caruaru (PE) são apenas algumas das cidades que receberão o show eletrizante da artista. Em julho, ela segue com agenda cheia até o dia 6, encerrando a temporada em Itagibá (BA).

Além da potência vocal e da presença de palco, Márcia também tem investido fortemente em seu visual, com figurinos temáticos e personalizados para o São João, mesclando elementos tradicionais da festa com toques contemporâneos. Tudo isso sem perder sua essência, que mistura o romantismo do forró com a energia contagiante do eletrônico.

Com mais de 20 anos de carreira, Márcia segue reinventando sua trajetória e conquistando novos públicos. Nas redes sociais, os vídeos dos primeiros shows já viralizaram, com fãs impressionados pela estrutura, coreografias e a entrega da artista em cada música.

O São João 2025 ainda está apenas começando, mas uma coisa já é certa: Márcia Fellipe é um dos nomes mais aguardados e celebrados da temporada. Seja em grandes palcos ou nas festas de rua, ela continua levando emoção, força e representatividade por onde passa.

Fique de olho na agenda e garanta um lugar na plateia de um dos maiores espetáculos do forró neste São João. A Fenomenal está na estrada, e promete fazer história mais uma vez!