Márcio Bittar anuncia liberação de R$ 2,5 milhões para pavimentação de ramal em Sena Madureira

O senador da República Márcio Bittar anunciou, nesta segunda-feira (23), a liberação de mais uma parcela de recursos para a obra de pavimentação e drenagem do Ramal do Adolar, localizado no município de Sena Madureira. O valor liberado nesta etapa é de R$ 2.599.000, referente à quarta parcela do convênio do Ministério das Cidades.

De acordo com o parlamentar, com esse novo repasse, o total de recursos já liberados chega a R$ 4.043.000, de um montante geral de R$ 6.660.000 destinados à obra. O investimento está sendo viabilizado por meio de emendas de bancada apresentadas pelo senador, e a obra já se encontra em execução no local.

“Estamos colaborando diretamente para que aquela população possa sair da lama no inverno e da poeira no verão, ampliando assim o espaço urbano de Sena Madureira”, afirmou Bittar, ao destacar os benefícios que a obra trará à comunidade.

A pavimentação do Ramal do Adolar é uma demanda antiga dos moradores da região, que enfrentam grandes dificuldades de acesso, especialmente durante o período de chuvas. Com a conclusão da obra, prevista para os próximos meses, a expectativa é de melhoria significativa na mobilidade, na qualidade de vida da população local e no desenvolvimento urbano do município.

Além de facilitar o deslocamento de pessoas, a pavimentação também deve beneficiar o acesso a serviços públicos essenciais, promovendo inclusão e progresso para a cidade de Sena Madureira.