Marcos Mion comenta prisão de Leo Lins: “Não faz nenhum sentido”

Marcos Mion se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Leo Lins, humorista condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por discursos considerados preconceituosos. A decisão da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo também impõe o pagamento de multa e indenização por danos morais coletivos.

O apresentador, pai de Romeo Mion, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), um dos grupos alvo das falas do comediante, criticou o estilo adotado por ele. No entanto, fez ressalvas quanto a condenação à prisão em regime fechado. Os dois foram colegas no “Legendários”, extinto programa da Record.

“Eu adorava seus textos, suas ideias. Ele escrevia bases muito boas para as minhas análises de programas e novelas. Dentro da sua enorme capacidade e genialidade ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito”, iniciou Mion, que reforçou: “Eu não gosto e não respeito esse tipo de humor”.

O contratado da TV Globo destacou que esse tipo de conteúdo tem ainda mais adeptos nos Estados Unidos: “É uma escolha do humorista optar em infringir dor em minorias, espalhar o mal … fazer mal para os objetos dos seus textos. E tudo bem. Quem não quer ser impactado não vai ao show, não assiste ao conteúdo. Tá no jogo”

“Agora, mesmo já tendo tido um embate com o Léo sobre algum texto de m*rda que ele fez sobre autismo, eu estou do lado que condenação criminal em cima de humor é um ultraje. É um absurdo. Você pode processar o Léo, alguém um dia vai ceder à vontade de dar um soco na boca dele, mas condená-lo à prisão por uma “piada” não faz nenhum sentido”, finalizou Mion.

Mion x Leo Lins

Em 2020, Marcos Mion e Leo Lins viveram um embate público. Após o comediante fazer piadas contra portadores de TEA, o apresentador se pronunciou e o criticou. O ex-integrante do “The Noite” foi condenado a pagar R$ 44 mil por danos morais contra Adriana Cristina da Costa Gonzaga, mãe de um menino autista, pelas falas.

Dois anos depois, Lins usou esse mesmo vídeo de Mion para ilustrar o sucesso de suas apresentações. As críticas do comunicador e de outras pessoas foram misturados a trechos de shows lotados e elogios de fãs: “Hoje a fórmula é: piada + palco de humor + comediante + não faz parte do meu grupo = CRIME”, ironizou.