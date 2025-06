Marcos Mion diz que Leo Lins é genial e detona condenação: “Ultraje”

Humoristas seguem se posicionando contra a prisão de Leo Lins, condenado a oito anos e três meses de prisão por conta de uma “piada” em um show. Dessa vez, Marcos Mion saiu em defesa do colega de profissão e, além de falar sobre a “genialidade” de Lins, disse que a determinação da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo é um “ultraje”.

“Leo Lins é um excelente humorista. Ele começou na TV sendo redator do meu antigo programa, Legendários, e eu adorava seus textos, suas ideias. Ele escrevia bases muito boas para as minhas análises de programas e novelas. Dentro da sua enorme capacidade e genialidade ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito”, disse.

O contratado da Globo ainda reforçou que não gosta e que não respeita esse tipo de humor. “É uma escolha do humorista optar em infringir dor em minorias, espalhar o mal… fazer mal para os objetos dos seus textos. E tudo bem. Quem não quer ser impactado não vai ao show, não assiste ao conteúdo. Está no jogo”, declarou.

Mion, que é pai de Romeo, que tem autismo, relembrou que já teve um embate com Leo Lins por conta de “algum texto de merda” que o humorista fez sobre a condição genética. Entretanto, ele criticou o pedido de prisão.

“Eu estou do lado que condenação criminal em cima de humor é um ultraje. É um absurdo. Você pode processar o Léo, alguém um dia vai ceder à vontade de dar um soco na boca dele, mas condená-lo à prisão por uma ‘piada’ não faz nenhum sentido”, completou Mion.