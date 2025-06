Marcus Buaiz se declara para Isis Valverde: “Sua presença me fortalece”

Marcus Buaiz não esperou o primeiro mês do casamento religioso para se declarar para Isis Valverde. No último domingo (1º/6), nas redes sociais, ele compartilhou um lindo texto em homenagem à esposa.

“Ter você na minha vida é a forma mais bonita de acreditar no amor. No amor que acolhe, que soma, que constrói. Você chegou com verdade, com luz, com coragem. E desde então, tudo tem mais sentido. Seu jeito me ensina. Sua presença me fortalece. Seu riso me traz paz. Te amar é escolha, é conexão, é reciprocidade. E compartilhar esse amor com os nossos filhos, com a nossa família, é o que torna tudo ainda mais forte. Completamos um mês que estávamos na véspera do nosso casamento”, escreveu ele.

Em resposta, a atriz comentou: “Uma escolha que se fortalece a cada dia que seja leve e que fique o que for de verdade! Te amo”.

Isis e Marcus celebraram o casamento no final da tarde do dia 3 de maio, em uma belíssima cerimônia no interior paulista na presença dos filhos, família e amigos. Um momento mágico compartilhado por um dos convidados mostra quando os pombinhos caminham juntos, e completamente apaixonados, após dizerem sim um para o outro no altar.