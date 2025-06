Mari Maria aparece chorando após críticas: “Estou aprendendo”

Mari Maria, influenciadora e empresária do ramo de maquiagem, usou as redes sociais nesta quinta-feira (5/6) para desabafar sobre as críticas que recebeu. Ela compartilhou um vídeo dando banho do filho e foi duramente criticada na web pela exposição do pequeno.

Mari Maria tem mais de 21 milhões de seguidores nas redes sociais

Mari Maria é mãe de dois meninos, Davi e Noah, fruto do casamento com o empresário Rudy Rocha.

No desabafo, Mari Maria relembrou que um dos motivos de não expor tanto os filhos nas redes sociais é justamente pelos julgamentos que recebe. Segundo ela, apesar de ter crescido mostrando a vida na internet, quando teve os filhos, decidiu parar de fazer isso.

“Parei de expor muito por conta dos julgamentos diários. As pessoas são maldosas, mãe está sempre errada! Ser mãe é padecer no paraíso, já dizia minha sogra! Tantas coisas normalizadas, tantas coisas mais sérias a serem ditas, mas, para algumas pessoas, o que as conforta é jogar pedra no que é mais fácil e não ver o problema real e combater de frente”, afirmou a influenciadora no vídeo, aos prantos.

Ela também afirmou estar muito abalada com a situação e pontuou que as críticas vieram, em maioria, de outras mães. “Toda vez que eu exponho minha maternidade aqui, eu sou muito julgada por outras mães. Isso machuca muito porque eu não sei ser mãe. Eu estou tentando ser a melhor mãe que eu posso ser”, afirmou.

Mari Maria é mãe de dois meninos, Davi e Noah, de 5 e 3 anos, respectivamente, frutos do casamento com o empresário Rudy Rocha.