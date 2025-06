Mariana Goldfarb expõe problemas com os pais: “Fiquei com muita raiva”

Mariana Goldfarb emocionou os seguidores ao compartilhar um desabafo pessoal nos stories do Instagram na madrugada desta segunda-feira (2/6). A modelo e influenciadora, de 35 anos, falou abertamente sobre o período em que se afastou dos pais, Valéria e Julius, por acreditar que eles eram responsáveis pelas decisões equivocadas que tomou ao longo da vida.

“Durante muito tempo, uns dois anos ou mais, eu fiquei com muita raiva dos meus pais. Eu culpava meus pais pelas minhas más decisões”, contou Mariana.

Segundo ela, esse ressentimento resultou em um longo distanciamento da família: “Fiquei um bom tempo sentindo isso”.

O relato veio após ela curtir um show de Gilberto Gil ao lado do pai. “Hoje estou em um momento em que quero aproveitar cada segundo da minha existência com eles. Cheguei em um lugar em que olho para o meu pai e minha mãe com amor”, afirmou.

No fim do desabafo, a modelo deixou um conselho sobre a importância de valorizar os vínculos afetivos enquanto é possível: “Não espera uma doença, um acidente, uma perda para dar valor ao que realmente importa. No final, a gente acha que o que importa são coisas mirabolantes, mas muitas vezes o que a gente lembra são coisas do cotidiano”.