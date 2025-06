Mariana Rios anuncia gravidez com neto de bilionário: conheça Juca Diniz

A atriz e apresentadora Mariana Rios compartilhou uma notícia emocionante nesta quinta-feira (19/6): ela está grávida do seu primeiro filho. O bebê é fruto de seu relacionamento com o economista João Luis Diniz, mais conhecido como Juca Diniz, com quem está desde 2023.

Após tentativas naturais sem sucesso, o casal optou pelo caminho da Fertilização in Vitro (FIV). Agora, celebram a chegada do herdeiro, que nasce em uma das famílias mais tradicionais e ricas do Brasil.

Juca Diniz é filho de Ana Maria Diniz e do cientista político Luiz Felipe D’Avila, e neto de Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, que faleceu no ano passado, aos 87 anos.

Apesar de ter mais de 50 mil seguidores no Instagram, o futuro papai mantém uma vida discreta. Em suas redes sociais, destaca-se pelo amor à gastronomia, compartilhando receitas e momentos na cozinha com a descrição: “Cozinhar é minha paixão, não meu trabalho”.

Além da culinária, Juca também é atleta de triathlon. Frequentes são os registros de treinos e competições em sua página. Em uma delas, comemorou com entusiasmo a conquista de uma medalha internacional: “Uma para nunca esquecer”.

📝 Matéria adaptada por ContilNet, com informações do portal Contigo!.