Marido de Liziane Gutierrez desiste do divórcio após ela descobrir bens em seu nome

O portal LeoDias fez a cobertura exclusiva da prisão e soltura de Liziane Gutierrez, além do caso de traição ocorrido após sua saída da penitenciária no Marrocos. O episódio ganhou destaque no início deste ano, quando a ex-participante de “A Fazenda 13” se envolveu com seu próprio advogado. Nossa reportagem revelou que Toni, marido e pai de seu filho Rafael, ficou furioso ao descobrir que a influenciadora estava mantendo um relacionamento com a defesa e pediu o divórcio.

O empresário, proprietário de imóveis no Texas e em Las Vegas avaliados em cerca de R$ 15 milhões, estava disposto a assinar toda a papelada e formalizar os trâmites legais. No entanto, a participante de realities de confinamento, descobriu novos bens em nome do marido no último fim de semana, fazendo exigências que o deixaram perplexo. Quando um levantamento foi realizado para finalmente dar prosseguimento ao caso com as autoridades competentes, Liziane tomou conhecimento de que o genitor de seu filho também é dono de dois apartamentos luxuosos na China, localizados em bairros nobres de Hong Kong.

Com a informação em mãos, ela confrontou o empresário, afirmando que, caso a separação fosse adiante, exigiria parte dos imóveis. Diante da pressão, Toni voltou atrás imediatamente. Sem querer perder dinheiro nem colocar todas as posses em risco, aceitou manter a separação “de boca”, preservando o relacionamento informal e garantindo que Gutierrez continue com suas regalias. Residindo em Nevada, Estados Unidos, na região das Montanhas Rochosas, a socialite está sempre marcando presença em cassinos, casas noturnas de Las Vegas e shows de artistas internacionais como Post Malone e Katy Perry.

Recentemente, esteve no Frost Bank Center, casa do time de basquete da NBA San Antonio Spurs, para assistir ao jogo entre Spurs e Toronto Raptors. A personalidade da mídia já se envolveu em diversas polêmicas: foi agredida por Chris Brown, expulsa da van de Jason Derulo, afirmou ter dormido com Lucas Souza (ex-marido de Jojo Todynho), foi flagrada em uma festa clandestina durante a pandemia do coronavírus, trocou números de telefone com Rod Stewart em uma praia e se envolveu em brigas fervorosas com subcelebridades nas redes sociais.