Marido e religioso são condenados por matar mulher para não dividir patrimônio

Cláudio Valadares dos Santos foi condenado a 24 anos de prisão pelo assassinato da empresária Indiana Geraldo Tardett, em um caso que chocou a cidade de Lucas do Rio Verde, a cerca de 360 km de Cuiabá. O crime ocorreu em maio de 2021, quando a vítima, de 42 anos, foi morta de forma brutal. O julgamento, que durou mais de 18 horas, também resultou na condenação de outras duas pessoas envolvidas no crime: o sacerdote de candomblé Márcio Andrade dos Santos, conhecido como “Pai Baiano”, e Jucilene Batista Rodrigues. Eles receberam penas de 18 anos e 8 meses, e 21 anos de prisão, respectivamente.

Segundo a denúncia do Ministério Público, os três foram responsabilizados por feminicídio qualificado por motivo torpe, dissimulação e fraude processual. Indiana vivia em união estável com Cláudio desde 2016 e, juntos, eram sócios em uma empresa de manutenção de aeronaves. Ela cuidava da parte financeira do negócio, enquanto ele era responsável pelas operações. Nos dias que antecederam o assassinato, o casal passava por um processo de separação, agravado por conflitos e acusações de traição.

Cláudio, acreditando ser o único dono legítimo da empresa, não queria dividir o patrimônio com a ex-companheira. Foi então que ele procurou o sacerdote Márcio, que já prestava serviços espirituais ao casal. Conforme relatos do Ministério Público, Cláudio foi enfático ao dizer que não bastava apenas desfazer a relação — ele queria “colocar Indiana no caldeirão do satanás”. O pedido macabro foi atendido com a ajuda de Jucilene, também ligada ao grupo religioso.

Na madrugada entre os dias 30 e 31 de maio, Márcio e Jucilene foram até a casa da vítima com a desculpa de ajudá-la a reatar o relacionamento. Mas, na verdade, a emboscada já estava armada. Márcio desferiu o primeiro golpe com um facão artesanal de mais de um quilo, atingindo a cabeça de Indiana e deixando-a inconsciente. Em seguida, desferiu novos golpes no pescoço e no pulso da vítima. A violência e a premeditação do ato tornaram o caso ainda mais brutal.

O crime aconteceu apenas quatro dias após Indiana registrar um boletim de ocorrência contra Cláudio por ameaças. Na mesma data, ela também solicitou uma medida protetiva, que infelizmente não foi suficiente para impedir o feminicídio.