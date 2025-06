Marília Gabriela tem três ex-maridos, mas dois já morreram; relembre os casamentos

Discreta sobre sua vida amorosa, Marília Gabriela já foi casada três vezes e é mãe de dois. Entretanto, dois de seus ex-maridos já faleceram. Relembre os antigos relacionamentos da loira e saiba quem são seus filhos:

Reinaldo Haddad

O primeiro marido da jornalista e apresentadora foi o empresário Reinaldo Haddad, com quem se casou em 1970. Dois anos depois, em 1972, nasceu seu primeiro filho, Christiano Cochrane. Seu ex-marido faleceu em 1974, quando o filho tinha apenas dois anos.

Em entrevista ao Conversa com Bial, em 2018, ela relembrou seus casamentos e desabafou. “Quando me casei, sabia que aquilo não era bom pra mim. Casei porque eu gostava demais, queria estar junto em tempo integral”, disse ela, que gosta de passar muito tempo sozinha.

Zeca Cochrane

O segundo casamento da jornalista foi com o astrólogo Zeca Cochrane. Eles ficaram juntos de 1976 até 1986 e tiveram um filho, Theodoro Cochrane, que atualmente é ator. Zeca foi como um pai para Christiano, que passou a adotar seu sobrenome.

Ele faleceu em 2021 e ganhou diversas homenagens nas redes sociais, inclusive da ex-esposa. “Zeca Cochrane, pai amoroso dos meus filhos Christiano e Theodoro e de João, filho de Katia, sua segunda mulher, partiu ontem. Fomos casados por dez anos. Viramos amigos para sempre, como tinha de ser. Meu astrólogo, meu parceiro, meu confidente, meu conselheiro, vai fazer uma falta imensa em nossas vidas. Era super espiritualizado e tinha incansável senso de humor. Só lembranças boas, só”, escreveu ela em uma publicação nas redes sociais.

Reynaldo Gianecchini

Após viver alguns romances, Marília Gabriela começou a se relacionar com o ator Reynaldo Gianecchini. Eles se casaram em 1999 e, mesmo que a diferença de idade de quase 25 anos entre os dois gerasse especulações, eles permaneceram juntos até outubro de 2006, quando a assessoria revelou a separação. Inclusive, na época, surgiram boatos de que o ator teria se relacionado com Theodoro, o filho de Marília Gabriela, mas o fato foi negado pelos dois.

NETO SECRETO?

Aos 20 anos, Vitor Henrique, neto de Marília Gabriela, revelou ser bloqueado nas redes sociais pelo pai, Christiano Cochrane. O rompimento definitivo aconteceu após brigas na Justiça, mas ele só viu o pai pessoalmente uma vez, quando ainda era um bebê, e nunca teve qualquer contato com a avó.

O caso tomou os holofotes nesta quarta-feira (7), durante uma entrevista que o rapaz concedeu ao Balanço Geral, da Record. Fruto da relação de Cochrane e Andrea Morais Vilela, ele viu sua mãe entrar com pelo menos cinco processos contra o famoso para assegurar seus direitos de herdeiro.

“Meu pai começou a pagar pensão em 2007. Eu vi ele com um ano de idade, no fórum, em 2004 ou 2005. Minha mãe contou que fui andando até ele, coloquei a mão no colo dele e ele ficou sem reação. Nunca tive contato com a minha avó. Ela provavelmente sabe da minha existência, por ter conversado com a minha mãe. Não sei os motivos de ela nunca ter vindo atrás”, revelou o rapaz.