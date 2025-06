Marina Ruy Barbosa fala do desejo de ser mãe e do assédio com sua vida particular

Marina Ruy Barbosa sonha em ser mãe! A nova loira do pedaço, que completará 30 anos no final deste mês, falou da vontade de ter filho à revista Glamour. Na entrevista, a atriz e empresária também comentou como lida com o assédio em relação à sua vida particular.

Questionada se sente algum tipo de pressão quando o assunto é maternidade, principalmente por ser bem-sucedida, a artista revelou que, de certo modo, sim. “Acho que todas nós sentimos essa pressão de alguma forma, independentemente de quem a gente é. Por mais que esperemos que a sociedade esteja aberta as diferentes formas de viver, ainda sofremos pelas expectativas alheias. Diretamente, não sinto tanto essa pressão. Eu quero muito ser mãe, é um sonho, mas só saberei o momento quando me sentir segura para equilibrar os meus pratinhos”, explicou.

Atualmente noiva do empresário Abdul Fares, Marina também revelou como encara o assédio com sua vida privada. Segundo ela, embora não veja o interesse das pessoas como algo negativo, toma alguns cuidados. “Entendo que exista uma curiosidade em volta da vida de quem tem imagem pública. Sei que faz parte do que escolhi e não vejo esse interesse de forma negativa. Entretanto, por trás das telas, existem pessoas reais, que têm conquistas, derrotas, alegrias, tristezas. Divido muito sobre a minha vida com prazer, mas, atualmente, também me permito manter algumas informações e momentos privados para que eu possa vivê-los do jeito que sinto que devo”, contou.

De acordo com a atriz, sua experiência de vida a ensinou a equilibrar o que é público e o que deve continuar privado: “Manter a vida muito exposta me forçou a dar satisfações e a tomar decisões definitivas em momentos que, hoje, vejo que estava pressionada. E não gosto de fazer escolhas influenciadas por comentários de quem não sabe o que está acontecendo. Tento equilibrar para que eu possa ter mais consciência e domínio da minha história”.