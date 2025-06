Marina Ruy Barbosa rouba a cena ao cantar em camarote na Neo Química Arena

A noite de terça-feira (10/6) foi marcada por mais do que futebol na Neo Química Arena. Durante a vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, um momento de descontração no camarote reservado pelo empresário Diego Fernandes chamou atenção, e teve Marina Ruy Barbosa como protagonista. Em vídeo obtido com exclusividade pelo portal LeoDias, a atriz aparece em clima descontraído ao lado do vocalista Sebá, do grupo Inimigos da HP. Os dois cantaram juntos o clássico Evidências, sucesso eternizado por Chitãozinho e Xororó, em ritmo de samba e pagode.

Além de demonstrar leveza e espontaneidade, Marina se mostrou completamente à vontade na gravação. O registro aconteceu no mesmo espaço onde estavam diversos outros convidados do empresário Diego Fernandes, CEO da O8 Partners, responsável por articular a vinda do técnico Carlo Ancelotti para o comando da Seleção Brasileira.

Marina acompanhou a partida ao lado do noivo, o empresário Abdul Fares. Para a ocasião, apostou em um look moderno e marcante, que chamou atenção pelo estilo ousado, misturando volumes e texturas.

O camarote contou ainda com a presença de outras celebridades como Carolina Dieckmann, Deborah Secco, Adriana Lima, Maria Victoria Braz e Didi Wagner. O espaço reuniu também ídolos históricos do futebol brasileiro, entre eles Romário, Bebeto, Dida, Juninho Paulista, Ricardo Oliveira, Amoroso, Paulo Sérgio e Roque Júnior, que posaram juntos no evento.

Com o resultado da partida, o Brasil garantiu matematicamente sua classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México. No entanto, fora das quatro linhas, quem roubou parte dos holofotes foi Marina, em uma mistura inusitada de pagode, futebol e glamour.