Marina Ruy Barbosa volta à Globo com participação especial em “Vale Tudo”

Depois de mais um ano sem dar aparece nas novelas da Globo, Marina Ruy Barbosa fará uma aparição especial em “Vale Tudo”, ao lado dos atores Alice Wegmann (Solange) e Lucas Leto (Sardinha). O ator anunciou nesta terça-feira (17/6) nas redes sociais a presença da ilustre convidada.

Segundo o site Notícias da TV, as gravações com a atriz nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ocorreram no dia 9 deste mês. A cena será uma ação comercial da Agência Tomorrow com a montadora BYD, em que Marina será dirigida por Solange Suprat.

A atriz teria chegado de manhã nos bastidores, e foi o assunto do dia de gravações. A ruiva chegou a inclusive receber a oferta de um importante papel no folhetim de Manuela Dias, mas recusou por não querer exclusividade com a emissora.

Desde que a atriz e modelo internacional encerrou o contrato de 20 anos com a Globo em 2024, está será a primeira aparição de Marina Ruy Barbosa nas novelas do horário nobre da emissora.

A última participação da atriz foi na novela “Fuzuê” que foi ao ar de 2023 a março de 2024.