“Marina tá magrinha de tanto trabalhar”, diz Lula em agenda com Macron na França

Durante uma declaração à imprensa nesta quinta-feira (05), ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um comentário descontraído sobre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que acabou chamando atenção. Ao tentar defender a ministra das críticas que tem recebido, Lula destacou seu esforço e dedicação ao trabalho.

O presidente afirmou que Marina trabalha tanto que não consegue ganhar peso, dizendo que ela está “bem magrinha” por conta das viagens e compromissos. Segundo Lula, ela foi do Acre a Brasília com o objetivo de “ficar mais robusta”, mas o excesso de responsabilidades estaria impedindo isso.

O episódio aconteceu durante um pronunciamento ao lado do presidente da França e teve repercussão nas redes sociais, com internautas dividindo opiniões sobre o tom do comentário.